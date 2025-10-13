Habrá protestas, no llega dinero del FAISPIAM

CIUDAD VALLES. -Preparan protestas porque no ha llegado el dinero de la Federación para obras en comunidades indígenas de varios municipios, de acuerdo con Rafael Reyes Martínez, consejero nacional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

En 12 comunidades de cuatro municipios no ha sido depositado el dinero del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM) y esta dilación pone en un predicamento a los habitantes de estos lugares, porque el dinero debe ser invertido en obras de sus pueblos, durante el ejercicio 2025 y con cada día que se tarda, se pierde la oportunidad de terminar una obra y el riesgo de que no llegaran a recibir los recursos.

Las poblaciones a las que no les ha llegado ese dinero son: La Garza, El Tamarindo, Piaxtla y Tamaletom en Tancanhuitz; Tampate, Tampaxal y Tamapatz en Aquismón; Tanchahuil, Tocoy, San Pedro y Tanjasnec en San Antonio y Cormohom en Tanlajás.

Esta semana habrá protestas en el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas en Tancanhuitz, aunque ya hay un amparo promovido por estos mismos motivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí