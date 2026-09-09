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Hallan a hombre sin vida en Carr. 57

Por Redacción

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Hallan a hombre sin vida en Carr. 57
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      MATEHUALA.- Una persona de sexo masculino fue localizada sin vida en el interior de una cachimba, ubicada a un costado de la carretera 57, en el tramo que conduce de Matehuala a Saltillo. 

      Este acontecimiento movilizó a las corporaciones policiacas, que acudieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Los hechos se presentaron la tarde de este martes, cuando una persona de sexo masculino fue encontrada sin vida en el interior de una cachimba ubicada a un costado de la carretera 57, a la altura del kilómetro 12. 

      De inmediato se solicitó el apoyo de las autoridades policiacas para que acudieran a verificar la veracidad de la información.

      Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes tomaron conocimiento de lo acontecido e inmediatamente colocaron cinta de seguridad para evitar que alguien se acercara al área donde se encontraba el hombre sin vida. Asimismo, solicitaron el apoyo de peritos de la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

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      Hasta el momento, las autoridades policiacas no han reportado ningún dato sobre la identidad de la persona que fue encontrada sin vida. Tampoco han proporcionado información sobre las circunstancias en las que ocurrió el deceso. El cuerpo fue trasladado por los peritos para realizarle los exámenes de ley y determinar las causas que provocaron el fallecimiento de la persona localizada sin vida en el interior de la cachimba.

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