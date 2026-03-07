Hallan sin vida a un hombre en paraje de Huehuetlán

Un hombre se ahogó en el paraje conocido como Poza Redonda, ubicado en la localidad de Tzineja 1, en el municipio de Huehuetlán.

El infortunado fue identificado como Evodio Santos Martínez; tenía 45 años de edad y vivía en la localidad Tanzumadz Segunda Sección.

De acuerdo con la información recabada, una persona que acudió al paraje con intenciones de bañarse descubrió que había un hombre desnudo flotando en el agua, y de inmediato dio aviso a las autoridades.

Los elementos de la Policía Municipal atendieron el llamado y procedieron a acordonar la zona. Posteriormente intervino la Fiscalía General del Estado.

El cuerpo de Evodio no tenía huellas de violencia. Además, los agentes de la Policía de Métodos de Investigación se entrevistaron con familiares, quienes comentaron que el hombre padecía epilepsia, además de alcoholismo, por lo que no dudaban que se tratara de una muerte accidental.

Pobladores de la zona comentaron que en ese paraje, tiempo atrás, han fallecido varias personas, pues se trata de una zona profunda y en una parte hay un remolino.