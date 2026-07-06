Hombre convulsiona, cae al piso y se lesiona

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RIOVERDE.- Un hombre convulsionó en el tianguis que se instala en la comunidad de Barrio Tercero del Refugio, se golpeó la cabeza y sufrió algunas lesiones.

Los sucesos se suscitaron en el tianguis en el Barrio tercero del Refugio, cuando un hombre caminaba por el lugar, presuntamente para realizar algunas compras, pero de manera repentina convulsionó y cayó al piso.

El infortunado sufrió golpes en la cara y cráneo por la caída de manera repentina al suelo.

El hombre fue trasladado de inmediato a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar, para recibir atención especializada.

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El lesionado permaneció unas horas en observación en el nosocomio y luego fue dado de alta y entregado a familiares que se presentaron.