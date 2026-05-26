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Hombre se corta con un cuchillo

Por Carmen Hernández

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Hombre se corta con un cuchillo
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre resulta lesionado al manipular un cuchillo, se lesiono la pierna debido a los movimientos que realizaba con el cuchillo. 

      Los hechos ocurrieron en una vivienda, cuando un joven se encontraba realizando unas tareas con un cuchillo.  

      Sin embargo, de pronto se lastimó accidentalmente y se causó una herida en una pierna y era imposible controlar la hemorragia. 

      Vecinos al ver las condiciones en que se encontraba el hombre, solicitaron el apoyo de paramédicos, siendo trasladado de emergencia al Hospital IMSS del Bienestar, para su atención especializada, ya que presentaba un shock hipovolémico.

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