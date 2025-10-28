Hombre se suicida cerca de Caleros

Matehuala.- Una persona de sexo masculino fue encontrada sin vida en un terreno por el Centro Recreativo ubicado a un costado de la carretera a Caleros, el hombre se encontraba en suspensión en un árbol, aparentemente optó por quitarse la vida desconociéndose los motivos.

Los hechos se suscitaron la tarde del lunes, cuando personas que pasaban por la carretera a Caleros lograron observar un hombre que se encontraba en un terreno suspendido de un árbol, por lo que inmediatamente se comunicaron a las corporaciones de auxilio para pedir ayuda.

Al lugar acudieron elementos de Cruz Roja, quienes bajaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales.

Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal para llevar a cabo las primeras investigaciones, vieron que el hombre no presentaba signos de violencia, por lo que presuntamente decidió quitarse la vida, suspendiéndose en un árbol, logrando su objetivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se comunicaron con la Fiscalía para que personal acudiera a recoger el cuerpo y hacerle los exámenes de ley, así mismo investigar su identidad para informar a sus familiares del deceso.

Se desconocen las causas que provocaron a la persona tomar esta decisión, ya que no había ninguna carta póstuma en el lugar, por lo que se investigará para llegar al fondo de los hechos.