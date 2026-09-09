Homenaje cultural a la Virgen del Rosario

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CHARCAS.- Dentro de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, santa patrona del municipio de Charcas, se llevó a cabo un encuentro de danzas chichimecas, donde participaron un gran número de danzantes para realizar una gran demostración de sus tradiciones y bailar ante la santísima Virgen del Rosario.

Este evento formó parte del homenaje cultural que se realizó en honor a la Virgen del Rosario, al cual acudieron cientos de personas para admirar a los matachines y las tradicionales danzas chichimecas.

Durante la presentación, los danzantes mostraron sus diferentes vestuarios, música y pasos tradicionales, en una actividad que además de representar una muestra de fe y devoción hacia la santa patrona de Charcas, busca mantener vivas las costumbres y tradiciones que han pasado de generación en generación.

Las danzas chichimecas forman parte de las expresiones culturales de los pueblos originarios y representan una manera de preservar las raíces y costumbres de nuestros antepasados, por lo que este tipo de encuentros permiten que las nuevas generaciones conozcan y valoren estas manifestaciones culturales.

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Hubo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, ya que cientos de personas acudieron para presenciar esta magnífica presentación de danzas chichimecas y acompañar a la Virgen del Rosario durante las actividades de sus fiestas patronales. De esta manera, Charcas continúa preservando sus tradiciones y fortaleciendo las actividades culturales y religiosas que forman parte de su identidad.