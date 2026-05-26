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Iglesia apoya a las mujeres que abortan: Obispo

No por ser ley, despenalización del aborto, defiende la vida del nonato

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Iglesia apoya a las mujeres que abortan: Obispo
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      CIUDAD VALLES.- El obispo de Ciudad Valles, Roberto Yenny García expresó que contrario a lo que se puede pensar, una mujer que ha abortado tiene cabida en la Iglesia Católica.

      En un foro llevado a cabo en el hospital Sanatorio Metropolitano, llamado "Interrupción legal del embarazo, ¿estamos listos?", en donde participaron médicos, abogados, psicólogos y el máximo representante de la Iglesia Católica en la región Huasteca y Media, el clérigo debatió y opinó sobre el tema, defendiendo la vida del nonato, dado que no puede decidir ni defenderse, pero aclaró que debe haber campañas de información sobre el tema para millones de mujeres que lo desconocen, realmente.

      Y agregó que contrario a lo que se pudiera pensar y coligiendo la culpa y el proceso tan grave por el que pasan, la Iglesia puede acoger a las que han pasado por ese proceso y darles el abrigo necesario, como parte de la grey.

      Comentó que no por ser ley (la de la despenalización del aborto), tiene que ser ética y defendió la vida del producto en tal foro.

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