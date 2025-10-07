Impacta auto contra poste

Matehuala.- Durante la madrugada lunes un conductor de un automóvil se impactó contra un poste de Telmex en la colonia Bustamante, frente al nuevo centro de información de Sapsam, el chofer luego del impacto se dio a la fuga dejando ladeado el poste, lo que es un peligro para los peatones que pasan por esta área.

Los hechos ocurrieron cuando presuntamente el conductor del automóvil iba a exceso de velocidad, se impactó contra el poste de madera, ubicado en la calle Bustamante, entre Gonzalitos y la avenida las Torres.

El poste quedó colgado frente al centro de información y cajero del organismo operador del agua, por lo que esto representa un peligro ya que mucha gente acude a este lugar para pagar su servicio de agua potable, además de que es una arteria con mucho movimiento vial.

Por lo que se reportó el problema a la empresa Telmex, para que acudieran a hacer las debidas reparaciones al lugar, antes de que ocurra una tragedia, pues ese poste de madera era un verdadero peligro, así mismo se colocó cinta en el área para evitar que ocurriera un accidente.

