logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Impacta auto contra poste

Por Redacción

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Impacta auto contra poste

Matehuala.- Durante la madrugada lunes un conductor de un automóvil se impactó contra un poste de Telmex en la colonia Bustamante, frente al nuevo centro de información de Sapsam, el chofer luego del impacto se dio a la fuga dejando ladeado el poste, lo que es un peligro para los peatones que pasan por esta área.

Los hechos ocurrieron cuando presuntamente el conductor del automóvil iba a exceso de velocidad, se impactó contra el poste de madera, ubicado en la calle Bustamante, entre Gonzalitos y la avenida las Torres.

El poste quedó colgado frente al centro de información y cajero del organismo operador del agua, por lo que esto representa un peligro ya que mucha gente acude a este lugar para pagar su servicio de agua potable, además de que es una arteria con mucho movimiento vial.

Por lo que se reportó el problema a la empresa Telmex, para que acudieran a hacer las debidas reparaciones al lugar, antes de que ocurra una tragedia, pues ese poste de madera era un verdadero peligro, así mismo se colocó cinta en el área para evitar que ocurriera un accidente.  

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alta incidencia de adolescentes con depresión
Alta incidencia de adolescentes con depresión

Alta incidencia de adolescentes con depresión

SLP

Redacción

Lucran personas con las mascotas
Lucran personas con las mascotas

Lucran personas con las mascotas

SLP

Carmen Hernández

Grupo Danzul está de fiesta
Grupo Danzul está de fiesta

Grupo Danzul está de fiesta

SLP

Jesús Vázquez

Cumple XVI años de fundación

Conductora ebria provoca accidente
Conductora ebria provoca accidente

Conductora ebria provoca accidente

SLP

Redacción