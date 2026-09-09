Imparten taller de shampoo artesanal

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MATEHUALA.- Con el propósito de brindar nuevas herramientas y oportunidades de emprendimiento a las mujeres de las comunidades, se llevó a cabo el taller de elaboración de shampoo artesanal por parte del DIF municipal en la localidad de La Joya.

Durante esta actividad, las participantes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos sobre la elaboración de shampoo artesanal, aprendiendo técnicas y procedimientos que podrán poner en práctica tanto para uso personal como para iniciar algún proyecto productivo.

Este tipo de cursos tiene como objetivo brindar herramientas que permitan a las mujeres desarrollar nuevas habilidades y, al mismo tiempo, contar con alternativas que puedan convertirse en una fuente de ingresos para contribuir a la economía de sus familias.

Las participantes mostraron interés y entusiasmo durante el desarrollo del taller, donde pudieron conocer el proceso para elaborar productos artesanales y las diferentes posibilidades que existen para emprender un pequeño negocio.

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Con estas actividades se busca continuar impulsando la capacitación y el emprendimiento en las comunidades, acercando cursos y talleres que permitan a las mujeres adquirir conocimientos útiles y aprovecharlos para mejorar su economía.