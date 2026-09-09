logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Imparten taller de shampoo artesanal

Por Jesús Vázquez

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
A
Imparten taller de shampoo artesanal
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- Con el propósito de brindar nuevas herramientas y oportunidades de emprendimiento a las mujeres de las comunidades, se llevó a cabo el taller de elaboración de shampoo artesanal por parte del DIF municipal en la localidad de La Joya.

      Durante esta actividad, las participantes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos sobre la elaboración de shampoo artesanal, aprendiendo técnicas y procedimientos que podrán poner en práctica tanto para uso personal como para iniciar algún proyecto productivo. 

      Este tipo de cursos tiene como objetivo brindar herramientas que permitan a las mujeres desarrollar nuevas habilidades y, al mismo tiempo, contar con alternativas que puedan convertirse en una fuente de ingresos para contribuir a la economía de sus familias.

      Las participantes mostraron interés y entusiasmo durante el desarrollo del taller, donde pudieron conocer el proceso para elaborar productos artesanales y las diferentes posibilidades que existen para emprender un pequeño negocio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Con estas actividades se busca continuar impulsando la capacitación y el emprendimiento en las comunidades, acercando cursos y talleres que permitan a las mujeres adquirir conocimientos útiles y aprovecharlos para mejorar su economía.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Alumnos de Agronomía, sin aulas para estudiar
        Alumnos de Agronomía, sin aulas para estudiar

        Alumnos de Agronomía, sin aulas para estudiar

        SLP

        Redacción

        Campaña para captar recursos para la UBR
        Campaña para captar recursos para la UBR

        Campaña para captar recursos para la UBR

        SLP

        Carmen Hernández

        Se requieren fondos para la compra de un discapataxi

        Quema una camioneta; incendio fue provocado
        Quema una camioneta; incendio fue provocado

        Quema una camioneta; incendio fue provocado

        SLP

        Jesús Vázquez

        Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad
        Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad

        Tratarán casos de balaceras en la Mesa de Seguridad

        SLP

        Redacción

        Alertan a protegerse, si escuchan disparos