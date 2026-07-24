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Inauguran bahía de taxis en Altavista

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Inauguran bahía de taxis en Altavista
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      CIUDAD VALLES.- La secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta dio el banderazo de arranque de la bahía de taxis de la tienda recién inaugurada, en Pedro J. Méndez y Ejército Mexicano, "no es exclusiva para nadie". 

      Esta tarde, la funcionaria estatal reunió a líderes y taxistas de varias rampas de Valles para anunciar la apertura de una bahía de taxis, libre, sin concesión para ninguna de las rampas o asociaciones ya existentes. 

      La bahía tendrá cinco cajones que podrán ocupar durante 15 minutos los taxistas de cualquier otra rampa y después se tendrán que retirar, cediendo el lugar a los que lleguen por turno. 

      Aunque los del sitio Altavista habían estado reclamando los lugares por estar el nuevo lugar en la misma manzana, terminaron cediendo a la nueva disposición que se estableció por parte de la SCT.

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