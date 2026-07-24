Inauguran bahía de taxis en Altavista

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- La secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta dio el banderazo de arranque de la bahía de taxis de la tienda recién inaugurada, en Pedro J. Méndez y Ejército Mexicano, "no es exclusiva para nadie".

Esta tarde, la funcionaria estatal reunió a líderes y taxistas de varias rampas de Valles para anunciar la apertura de una bahía de taxis, libre, sin concesión para ninguna de las rampas o asociaciones ya existentes.

La bahía tendrá cinco cajones que podrán ocupar durante 15 minutos los taxistas de cualquier otra rampa y después se tendrán que retirar, cediendo el lugar a los que lleguen por turno.

Aunque los del sitio Altavista habían estado reclamando los lugares por estar el nuevo lugar en la misma manzana, terminaron cediendo a la nueva disposición que se estableció por parte de la SCT.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí