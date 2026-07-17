Inauguran exposición Matehuala, ayer y hoy

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Matehuala.- Como parte de las actividades conmemorativas por el 476 aniversario de la fundación de Matehuala, se llevó a cabo la inauguración de las exposiciones pictórica y fotográfica "Arquitectura del alma" y "Matehuala, ayer y hoy".

Estas exposiciones tienen como objetivo acercar a la ciudadanía a espacios dedicados al arte, la cultura y la identidad matehualense, además de fomentar el interés por la historia y las expresiones artísticas del municipio.

Durante la inauguración se reconoció la destacada aportación pictórica del artista Alan Giovanni Hernández Torres, cuyo trabajo forma parte de la exposición "Arquitectura del alma", así como la colaboración de la dirección de Archivo Municipal, a cargo de Candelario Sánchez Alejo, por su participación en la muestra fotográfica "Matehuala, ayer y hoy".

A través de estas exposiciones se busca reconocer el talento de los artistas locales y fortalecer la preservación de la memoria histórica del municipio, permitiendo a las nuevas generaciones conocer la evolución y transformación que ha tenido Matehuala a lo largo de los años.

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Se invita a la ciudadanía a aprovechar este periodo vacacional y acudir con la familia a la exposición fotográfica, donde hay imágenes de Matehuala del ayer, la cual les traerá una gran nostalgia a las personas, pero también a los niños y jóvenes que conocerán más sobre la historia del municipio y su desarrollo durante varios años.