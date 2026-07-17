Inauguran exposición Matehuala, ayer y hoy
Se fomenta el interés por la historia del municipio
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Matehuala.- Como parte de las actividades conmemorativas por el 476 aniversario de la fundación de Matehuala, se llevó a cabo la inauguración de las exposiciones pictórica y fotográfica "Arquitectura del alma" y "Matehuala, ayer y hoy".
Estas exposiciones tienen como objetivo acercar a la ciudadanía a espacios dedicados al arte, la cultura y la identidad matehualense, además de fomentar el interés por la historia y las expresiones artísticas del municipio.
Durante la inauguración se reconoció la destacada aportación pictórica del artista Alan Giovanni Hernández Torres, cuyo trabajo forma parte de la exposición "Arquitectura del alma", así como la colaboración de la dirección de Archivo Municipal, a cargo de Candelario Sánchez Alejo, por su participación en la muestra fotográfica "Matehuala, ayer y hoy".
A través de estas exposiciones se busca reconocer el talento de los artistas locales y fortalecer la preservación de la memoria histórica del municipio, permitiendo a las nuevas generaciones conocer la evolución y transformación que ha tenido Matehuala a lo largo de los años.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Se invita a la ciudadanía a aprovechar este periodo vacacional y acudir con la familia a la exposición fotográfica, donde hay imágenes de Matehuala del ayer, la cual les traerá una gran nostalgia a las personas, pero también a los niños y jóvenes que conocerán más sobre la historia del municipio y su desarrollo durante varios años.
no te pierdas estas noticias
Valles sería primer municipio con reglamentación contra fracking
Huasteca Hoy
La negativa del Cabildo a cambios en uso de suelo busca proteger el medio ambiente local.
Decenas de templos religiosos por restaurar
Redacción
Los recintos tienen daños ante la falta de mantenimiento