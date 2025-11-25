logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Incendio arrasa con una vivienda

Por Carmen Hernández

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Incendio arrasa con una vivienda

RIOVERDE.- Ayer por la mañana se generó un incendio en la colonia del Sol, que provocó mucho temor entre los vecinos ya que temían se propagara con facilidad el fuego y alcanzara sus viviendas. 

Vecinos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, luego de que debido a un cortocircuito se generó un incendio. 

Al lugar acudieron personal de Protección Civil a bordo de la unidad E4 y del Cuerpo de Bomberos de Rioverde en las unidades M8 y M9, al arribar al domicilio ubicado en la calle Mercurio esquina con Aguascalientes, en la colonia San Rafael, el fuego amenazaba con propagarse si no se combatía. 

Lamentablemente el fuego había consumido todo a su paso, tras varios minutos por fin los tragahumo lograron reducir las enormes llamaradas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El fuego fue controlado, sin embargo la familia se llevó un fuerte susto, pero no pasó a mayores la situación sólo provocó daños materiales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Viajar en tren, un atractivo turístico
Viajar en tren, un atractivo turístico

Viajar en tren, un atractivo turístico

SLP

Jesús Vázquez

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21
Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

Alerta Inmuvi por fraudes en El 21

SLP

Redacción

Familia queda en la calle por un incendio
Familia queda en la calle por un incendio

Familia queda en la calle por un incendio

SLP

Carmen Hernández

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025
Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

Aumentan las muertes en motocicleta en 2025

SLP

Jesús Vázquez