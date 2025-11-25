Incendio arrasa con una vivienda

RIOVERDE.- Ayer por la mañana se generó un incendio en la colonia del Sol, que provocó mucho temor entre los vecinos ya que temían se propagara con facilidad el fuego y alcanzara sus viviendas.

Vecinos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia, luego de que debido a un cortocircuito se generó un incendio.

Al lugar acudieron personal de Protección Civil a bordo de la unidad E4 y del Cuerpo de Bomberos de Rioverde en las unidades M8 y M9, al arribar al domicilio ubicado en la calle Mercurio esquina con Aguascalientes, en la colonia San Rafael, el fuego amenazaba con propagarse si no se combatía.

Lamentablemente el fuego había consumido todo a su paso, tras varios minutos por fin los tragahumo lograron reducir las enormes llamaradas.

El fuego fue controlado, sin embargo la familia se llevó un fuerte susto, pero no pasó a mayores la situación sólo provocó daños materiales.