Inédito, combate PC incendio de pastizales

Elementos de Comisión Nacional Forestal y PC apagan el fuego

Por Redacción

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Inédito: en pleno noviembre Protección Civil Municipal ya ha tenido que acudir a combatir incendios de pastizales, fenómeno que sólo se presentaba durante o después del invierno. 

A pesar de que los incendios suelen ocurrir mayormente entre febrero y abril, el miércoles 5 y este viernes 7 de noviembre, los operarios de Protección Civil han estado apagando siniestros en varios sectores como la colonia Santa Lucía, El Carmen 1, en el cruce de la calle Ferrocarril y El Carmen y en el rancho El Remolino. 

Los de PC han estado trabajando hombro con hombro con gente de la Comisión Nacional Forestal en estos eventos que confirman una resequedad inusitada para las fechas, dado que hace tres semanas las lluvias fueron intensas. 

Según cifras de Protección Civil, la temporada de incendios se contempla de enero a junio y, en ese lapso, durante este 2025, hubo 285 incendios de monte, pastizal y forestal.

