Inicia campaña de enmiendas de actas

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- A partir de hoy y hasta el 15 de septiembre se llevará a cabo la Jornada de enmiendas de actas del registro civil y Curp.

En conferencia de prensa, el alcalde Rodolfo Loredo Hernández acompañado de los oficiales del Registro Civil Luis Bernardo Martínez de la Oficialía del Registro Civil 01, Edgar René Rodríguez de Atotonilco, Jesús Emigdio Avalos, oficial del Registro Civil 03 del Refugio, dieron a conocer los pormenores de la campaña.

Entre los servicios que se ofrecerán será la validación de acta de nacimiento, certificación y asociación de Curp, enmiendas administrativas de actas de nacimiento.

Así como apéndices reposición de actas de nacimiento, reconocimiento de actas de nacimiento, anotaciones marginales de nacimiento.

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El servicio se brindará de 8 de la mañana a 3 de la tarde en cada una de las Oficialías.

Finalmente hicieron un llamado a la población, para que aproveche los servicios que se ofrecen de manera gratuita.