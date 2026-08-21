logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inicia campaña de enmiendas de actas

Se hará validación y certificación de actas y CURP

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
Inicia campaña de enmiendas de actas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD FERNÁNDEZ.- A partir de hoy y hasta el 15 de septiembre se llevará a cabo la Jornada de enmiendas de actas del registro civil y Curp.  

      En conferencia de prensa, el alcalde Rodolfo Loredo Hernández acompañado de los oficiales del Registro Civil Luis Bernardo Martínez de la Oficialía del Registro Civil 01, Edgar René Rodríguez  de Atotonilco, Jesús Emigdio Avalos, oficial del Registro Civil 03 del Refugio, dieron a conocer los pormenores de la campaña. 

      Entre los servicios que se ofrecerán será la validación de acta de nacimiento, certificación y asociación de Curp, enmiendas administrativas de actas de nacimiento.  

      Así como apéndices reposición de actas de nacimiento, reconocimiento de actas de nacimiento, anotaciones marginales de nacimiento. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El servicio se brindará de 8 de la mañana a 3 de la tarde en cada una de las Oficialías. 

      Finalmente hicieron un llamado a la población, para que aproveche los servicios que se ofrecen de manera gratuita. 

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación
      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      SLP

      Huasteca Hoy

      La legisladora y aspirante al Verde Ecologista entregó 3 mil árboles para reforestar el parque Tantocob en Valles.

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles
      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      SLP

      Miguel Barragán

      Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde
      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      SLP

      Carmen Hernández

      Extrabajadores de concesionaria exigen les liquiden conforme a la ley

      Continúa cerrada la alberca olímpica
      Continúa cerrada la alberca olímpica

      Continúa cerrada la alberca olímpica

      SLP

      Miguel Barragán