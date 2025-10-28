logo pulso
Estado

Instala DIF municipal Mercadito Artesanal

Por Carmen Hernández

Octubre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Instala DIF municipal Mercadito Artesanal

RIOVERDE.- Invitan a visitar el Mercadito Artesanal que se instaló en la plaza principal y que estará funcionando hasta el próximo viernes. 

La titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, informó que ya están instalados los comerciantes que tienen a la venta velas aromáticas, coronas, flores de cempasúchil, diademas, galletas, cacahuates y salsa macha. 

El Mercadito estará instalado hasta el próximo 31 de noviembre para que pueda acudir la población a realizar diversas compras. 

Por lo que se invita a la población para que adquiera los productos artesanales que se ofrecen de buena calidad y a precios bajos. 

Señaló que las personas podrán adquirir regalitos para entregar a personas que son muy estimadas.

