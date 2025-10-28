Instala DIF municipal Mercadito Artesanal
RIOVERDE.- Invitan a visitar el Mercadito Artesanal que se instaló en la plaza principal y que estará funcionando hasta el próximo viernes.
La titular del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Karina Quintero, informó que ya están instalados los comerciantes que tienen a la venta velas aromáticas, coronas, flores de cempasúchil, diademas, galletas, cacahuates y salsa macha.
El Mercadito estará instalado hasta el próximo 31 de noviembre para que pueda acudir la población a realizar diversas compras.
Por lo que se invita a la población para que adquiera los productos artesanales que se ofrecen de buena calidad y a precios bajos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Señaló que las personas podrán adquirir regalitos para entregar a personas que son muy estimadas.
no te pierdas estas noticias