Instalan altar de muertos de mascotas

Matehuala.- Instalan altar de muertos dedicado a las mascotas en el Parque del Pueblo, donde la gente colocó fotos de sus perros, gatos, así como artículos personales de sus mascotas fallecidas para recordarlas.

Esta iniciativa fue realizada a través de la Instancia Municipal de Matehuala, cuyo titular es Julián Adair Hernández, con el propósito de rendir homenaje a las mascotas que dejaron huella en nuestras familias.

Ya que más que una mascota son seres que llegan a formar parte importante de la familia, con quienes convivimos y nos regalan su afecto y amor, aunque seamos pobres o ricos.

El altar de muertos se colocó en el quiosco del Parque del Pueblo, alrededor colocaron fotografías de algunos perros muy conocidos a nivel nacional como Frida la perra rescatista, algunos perros comunitarios muy conocidos y arriba del quiosco un gran altar de muertos para mascotas, en el cual la gente colocó fotos de sus perros y gatos, sus platos, sus collares, correas y juguetes para recordarlos en este día, en la punta del altar un perro catrín para conmemorar esta fecha.

El 27 de octubre se recomienda a las personas hacer altares de muertos a las mascotas, ya que se tiene la creencia, que este día nuestras mascotas que han muerto cruzan el puente de flores para volver aunque sea un momento, volver a oler su casita, buscar las caricias de sus amos, por lo que se recomienda ponerles alimento y agua en los rincones de la casa.