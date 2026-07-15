Instalan módulo de Paisanos en la plaza

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RIOVERDE.- Se instaló el Módulo de Héroes Paisanos en la plaza principal de Rioverde, en el cual se les brinda información a connacionales, aunque no se han recibido quejas.

Cabe destacar que desde el pasado 9 de junio se instaló el módulo en la plaza principal, el cual será retirado el 8 de agosto. Hasta el momento no se han recibido denuncias, sólo han solicitado información porque se les venció el pasaporte y la finalidad era renovarla.

Sin embargo, algunos turistas comentaron que en la capital potosina les estaban cobrando hasta 500 pesos de más en hoteles, por el simple hecho de ser extranjeros.