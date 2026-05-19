Integrará DIF bolsa de trabajo inclusiva

Matehuala.- El Sistema Municipal DIF lanzó una invitación a personas adultas con discapacidad para integrarse al Padrón Municipal, el cual será tomado en cuenta para la conformación de una Bolsa de Trabajo Inclusiva.

Las autoridades municipales informaron que el objetivo de este programa es generar mayores oportunidades laborales para las personas con discapacidad, promoviendo la inclusión y el acceso a empleos dignos, pues hay mucha discriminación a personas con alguna discapacidad y son pocas las oportunidades laborales que se ofrecen.

Las y los interesados pueden acudir a la Unidad Básica de Rehabilitación (CRI) para realizar su registro. La atención se brinda de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El DIF Municipal destacó la importancia de crear espacios de inclusión laboral que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, además de fomentar una sociedad más equitativa e incluyente.

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Asimismo, hicieron un llamado a quienes deseen formar parte de este padrón para que aprovechen esta oportunidad y acudan a registrarse en las instalaciones del CRI.