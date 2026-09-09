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Invitan a evento de artes marciales

Por Miguel Barragán

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Invitan a evento de artes marciales
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      CIUDAD VALLES.- Como parte de las Fiestas Patrias habrá peleas de diferentes artes marciales en la plaza principal de Valles.

      Dentro de la conmemoración de la Independencia, este sábado 12 de septiembre habrá ring y jaulas para la Gala de Artes Marciales Mixtas, en donde habrá 12 combates de box, kickboxing y MMA, teniendo como gala al pentacampeón nacional de peso Welter, Alonso Guillén, quien se encuentra en plena preparación para calificar a un certamen internacional de pugilismo.

      Además, aunque las peleas serán gratuitas, el DIF Municipal, a cargo de Bettina López Fernández aprovechará para colocar venta de antojitos, a favor de esta institución y del Vallestón.

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