Jaqueline Hernández, electa reina de Azahares

RIOVERDE.- Jaqueline Hernández fue electa reina de la Universidad Justo Sierra, 9 eran las aspirantes a obtener el triunfo en este concurso de belleza.

Fueron un ramillete de jóvenes las que buscaban obtener el trono de Azahares siendo la triunfadora Meztli García, quien estudia la carrera de Licenciado en Ciencias de la Educación, Jaqueline Hernández, Mecánica Automotriz, Adriana Torres licenciado en Puericultura.

Magdiel Salazar licenciado en derecho, Rubí Mares estudia la licenciatura de Criminalogía, Iván Padrón Nutrición, Andrea Pérez, Sicologia y Mariana Torres Administración de Empresas.

La elección se llevó a cabo en el Hotel María Dolores, un brindis donde participaron las aspirantes. La coronación se efectuó el sábado, donde resultó electa Jacqueline Hernández, quien fue felicitada por sus compañeros y familiares.

