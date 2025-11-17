logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Jaqueline Hernández, electa reina de Azahares

Representará a la Universidad Justo Sierra como su soberana

Por Carmen Hernández

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Jaqueline Hernández, electa reina de Azahares

RIOVERDE.- Jaqueline Hernández fue electa reina de la Universidad Justo Sierra, 9 eran las aspirantes a obtener el triunfo en este concurso de belleza. 

Fueron un ramillete de jóvenes las que buscaban obtener el trono de Azahares siendo la triunfadora Meztli García, quien estudia la carrera de Licenciado en Ciencias de la Educación, Jaqueline Hernández, Mecánica Automotriz, Adriana Torres licenciado en Puericultura.  

Magdiel Salazar licenciado en derecho, Rubí Mares estudia la licenciatura de Criminalogía, Iván Padrón Nutrición, Andrea Pérez, Sicologia y Mariana Torres Administración de Empresas.

La elección se llevó a cabo en el Hotel María Dolores, un brindis donde participaron las aspirantes. La coronación se efectuó el sábado, donde resultó electa Jacqueline Hernández, quien fue felicitada por sus compañeros y familiares. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incautan críos de loro cabeza amarilla
Incautan críos de loro cabeza amarilla

Incautan críos de loro cabeza amarilla

SLP

Carmen Hernández

Piden no criminalizar las luchas sociales
Piden no criminalizar las luchas sociales

Piden no criminalizar las luchas sociales

SLP

Redacción

Guzmán Michel presentará iniciativa Ley del punto final

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles
Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

Oficinas de INE abrirán hasta el miércoles

SLP

Redacción

Conductor, apunto de causar una tragedia
Conductor, apunto de causar una tragedia

Conductor, apunto de causar una tragedia

SLP

Redacción

Auto se atoró en mecate que sostenía lonas de tianguistas y derriba mufa, que le cae a una mujer