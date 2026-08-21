Jornada de salud en Tanque de los Ángeles

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CIUDAD DEL MAÍZ.- El IMSS del mundo invita a la Jornada de Atención Médica que se ofrecerá el lunes 24 de agosto en la comunidad de Tanque de los Ángeles.

La Jornada de Atención Médica se realizará en coordinación de autoridades municipales y la institución de salud, que será a partir de las 10 de la mañana, en Tanque de los Ángeles. Entre los servicios que se ofrecerán será atención psicológica, planificación familiar, vacunación. Además de consulta médica general, detección de cáncer de mama y detección de adicción.

Es por ello que se invita a la población en general para que acuda desde temprana hora y pueda acceder a diversos servicios de salud, ya que además se les entregará el medicamento que lleguen a requerir.