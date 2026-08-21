logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Jornada de salud en Tanque de los Ángeles

Se brindará atención a toda la población

Por Carmen Hernández

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
A
Jornada de salud en Tanque de los Ángeles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DEL MAÍZ.- El IMSS del mundo invita a la Jornada de Atención Médica que se ofrecerá el lunes 24 de agosto en la comunidad de Tanque de los Ángeles.

      La Jornada de Atención Médica se realizará en coordinación de autoridades municipales y la institución de salud, que será a partir de las 10 de la mañana, en Tanque de los Ángeles.  Entre los servicios que se ofrecerán será atención psicológica, planificación familiar, vacunación. Además de consulta médica general, detección de cáncer de mama y detección de adicción.  

      Es por ello que se invita a la población en general para que acuda desde temprana hora y pueda acceder a diversos servicios de salud, ya que además se les entregará el medicamento que lleguen a requerir.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación
      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      Ruth González sugirió que Valles debe vestirse de verde, en evento de reforestación

      SLP

      Huasteca Hoy

      La legisladora y aspirante al Verde Ecologista entregó 3 mil árboles para reforestar el parque Tantocob en Valles.

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles
      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      Investigan a "Tecmol" por tala de árboles

      SLP

      Miguel Barragán

      Esto, en los márgenes del río Valles; Conagua investiga

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde
      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      Manifestantes cierran caseta SLP- Rioverde

      SLP

      Carmen Hernández

      Extrabajadores de concesionaria exigen les liquiden conforme a la ley

      Continúa cerrada la alberca olímpica
      Continúa cerrada la alberca olímpica

      Continúa cerrada la alberca olímpica

      SLP

      Miguel Barragán