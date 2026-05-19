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Jornada de vacunación antirrábica

Por Carmen Hernández

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Jornada de vacunación antirrábica

RIOVERDE.- Esta semana se llevará a cabo la campaña de vacunación antirrábica de felinos y caninos en Rioverde y Santa Catarina, por lo que se invita a la población llevar a vacunar a sus mascotas. 

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, dio a conocer que se lleva a cabo una extensa campaña, a fin de que todas las mascotas cuenten con sus vacunas y evitar lleguen a sufrir la rabia.  

Los puestos de vacunación operarán de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde.

Este día el puesto de vacunación estará instalado en la Colonia San Miguel y en San Antonio de las Higueras.  

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El miércoles en Rincón de Turrubiartes y Manzanillas. 

Así como jueves 21 de mayo en las localidades de Calabazas, Encantada y Carrizalillo. 

Para el viernes se instalará en las localidades de Guayabos, Tanlacut y Agua Nueva. 

Es por ello que se invita a la población en general para que se sumen a la campaña y lleven a sus mascotas para que se les apliquen las vacunas y prevenir un caso de rabia.

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