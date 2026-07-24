Jóvenes inician preseminario

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Matehuala.- Un total de 41 jóvenes iniciaron su participación en el preseminario de la Diócesis de Matehuala, una experiencia de discernimiento vocacional en la que buscan fortalecer su fe y reflexionar sobre un posible llamado al sacerdocio.

Durante las misas celebradas en las diferentes parroquias de la Diócesis, los párrocos elevaron una oración especial por los jóvenes que decidieron aceptar la invitación para formar parte de esta etapa de formación, pidiendo a Dios que los fortalezca y les conceda sabiduría para descubrir su vocación.

Desde el inicio de la presente semana, los participantes ya comenzaron con las actividades programadas dentro del preseminario, las cuales incluyen momentos de oración, reflexión, formación espiritual, convivencia y acompañamiento, con el propósito de ayudarles a profundizar en su relación con Dios y discernir si el camino sacerdotal forma parte de su proyecto de vida.

Los jóvenes son acompañados por el sacerdote Carlos, rector del Seminario de la Diócesis de Matehuala, quien junto con el equipo formador guía las diferentes actividades y brinda orientación espiritual a los participantes durante este proceso.

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La Diócesis de Matehuala invitó a todos los fieles a unirse en oración por estos 41 jóvenes, para que permanezcan firmes en la fe, vivan plenamente esta experiencia y puedan responder con generosidad al llamado de Dios, cualquiera que sea la vocación a la que sean llamados.

Se destacó la importancia de seguir promoviendo las vocaciones sacerdotales, ya que representan una parte fundamental para la vida y misión de la Iglesia.