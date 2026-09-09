Ligero repunte de ventas reportan comerciantes
Aunque confían que éstas se regularicen por la venta de artículos patrios
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CERRITOS.- Comerciantes reportaron un incremento en las ventas de un 20 por ciento este mes, aunque esperan que la situación se regularice a partir de la primera quincena, por la venta de artículos patrios.
Los vendedores dieron a conocer que las ventas continúan igual, y que no se han podido recuperar pese al inicio del ciclo escolar en la compra de uniformes y útiles escolares .
Mencionaron que tienen la esperanza que la situación se mejore a mediados de septiembre, aunque actualmente se cuenta con ventas de un 20 por ciento y esperan un repunte con la venta de las banderas y ropa para el 16 de septiembre.
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