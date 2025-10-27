Limpian panteones para día de muertos

RIOVERDE.- Ante la llegada de la celebración del Día de Muertos, personal del Ayuntamiento les da mantenimiento a los camposantos ya que se espera que 3 mil personas acudan a visitar a sus deudos ya fallecidos y deben estar en las mejores condiciones.

Los encargados del panteón municipal dieron a conocer que es constante la limpieza en el camposanto, porque todos los días se limpian las criptas y pasillos del cementerio.

Sin embargo, ante la proximidad de la celebración de los fieles difuntos se ha reforzado la limpieza y por ende una cuadrilla de empleados realiza la limpieza.

Recomendaron a quien acuda al cementerio que a los jarrones se les ponga el 75% de arena y el resto de agua para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zikia y chingunya. Señalaron que muchas familias aprovechan el puente para acudir a los cementerios y poder llevar flores y coronas a esos seres tan especiales que ya fallecieron, por enfermedad o un accidente.

