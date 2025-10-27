logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Limpian panteones para día de muertos

Se espera la visita de miles de personas al camposanto

Por Carmen Hernández

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Limpian panteones para día de muertos

RIOVERDE.- Ante la llegada de la celebración del Día de Muertos, personal del Ayuntamiento les da mantenimiento a los camposantos ya que se espera que 3 mil personas acudan a visitar a sus deudos ya fallecidos y deben estar en las mejores condiciones. 

Los encargados del panteón municipal dieron a conocer que es constante la limpieza en el camposanto, porque todos los días se limpian las criptas y pasillos del cementerio.

 Sin embargo, ante la proximidad de la celebración de los fieles difuntos se ha reforzado la limpieza y por ende una cuadrilla de empleados realiza la limpieza. 

Recomendaron a quien acuda al cementerio que a los jarrones se les ponga el 75% de arena y el resto de agua para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zikia y chingunya. Señalaron que muchas familias aprovechan el puente para acudir a los cementerios y poder llevar flores y coronas a esos seres tan especiales que ya fallecieron, por enfermedad o un accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween
Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

Se deslinda Escuela Preparatoria de fiestas de Halloween

SLP

Jesús Vázquez

Los malos priistas se fueron a Morena: SR
Los malos priistas se fueron a Morena: SR

Los malos priistas se fueron a Morena: SR

SLP

Redacción

Regreso gradual a clases en la UASLP
Regreso gradual a clases en la UASLP

Regreso gradual a clases en la UASLP

SLP

Redacción

Facultad de Derecho sigue sin aviso de reinicio de actividades

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes
Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

Alumnos de UASLP sufren picaduras de tábanos o jejenes

SLP

Redacción

Provocan una incisión en la piel y chupan la sangre