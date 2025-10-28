Limpian panteones por Día de Muertos

Ciudad Fernández.- Limpian los panteones del Barrio de San Antonio y del Ejido de Llanitos, para recibir a más de 1,500 personas que acudirán a visitar las criptas de sus familiares fallecidos. Autoridades dieron a conocer que se está reforzando el trabajo debido a la premura del tiempo que falta para la visita de personas a los cementerios.

Se están podando, pintando y se está desquelitando todas las áreas, porque la yerba creció mucho debido a las recientes lluvias.

Una cuadrilla de trabajadores está laborando en el cementerio de San Antonio y Ejido de Llanitos, donde se espera la visita de más de 1,500 personas.

El objetivo de estas acciones es que el lugar luzca limpio y resplandeciente para recibir a las personas que acudirán a llevar una corona, flores de cempasúchil o una veladora a ese ser tan especial que ya falleció.

Autoridades hicieron un llamado a mantener limpias las áreas del camposanto, en estas fechas tan especiales como lo es el día de muertos.