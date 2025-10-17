Listo, festival de Día de Muertos en Rioverde

RIOVERDE.- Todo listo para el Festival de Día de Muertos que se realizará del 16 de octubre al 2 de noviembre con diversos eventos para a nuestros seres queridos que ya fallecieron.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene contemplado un Cinema Calaverita en el Museo Interactivo El Colibrí, la exposición "Dándole vida a la muerte", así como el desfile Luz Eterna con la participación de varias instituciones educativas, además de Flashmob Thriller y presentaciones musicales.

Para el 1 de noviembre se ofrecerá un recital de piano y violín, que serpa de 4:00 a 6:30 de la tarde en el panteón municipal.

Así mismo no podrán faltar las ofrendas, además de una misa para este 2 de noviembre a las 8 de la mañana en el Panteón Municipal. Para cerrar con broche de oro el 2 de noviembre con el evento Canto a lo Divino, desde las 9 de la mañana en el cementerio municipal.

