Mujer casi fallece al accidentarse

Por Carmen Hernández

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
Mujer casi fallece al accidentarse

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Una mujer sufrió un accidente al derrapar la cuatrimoto que manejaba y debido al percance sufrido permaneció  inconsciente por unas horas en la clínica del IMSS Bienestar a donde fue trasladada.

Paramédicos de Protección Civil dieron a conocer que recibieron una llamada solicitando auxilio del Ejido del Refugio, debido al accidente que había sufrido una mujer.  

Se trasladaron al lugar de los hechos y brindaron atención médica a una mujer de 44 años de edad, que derrapó la cuatrimoto en la que viajaba sobre la Carretera Federal 70 y Abasolo del ejido del Refugio. 

La mujer fue trasladada de urgencia al IMSS Bienestar para su atención médica especializada, debido a las lesiones sufridas y que continuaba inconsciente, por lo que los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida.

