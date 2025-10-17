Derrapa motociclista y resulta lesionado

Rioverde.- Un hombre derrapó cuando viajaba en una motocicleta y resultó con serias lesiones que requirieron recibiera atención médica luego del accidente.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, cuando un hombre de 40 años de edad conducía una motocicleta sobre la calle Morelos. Los paramédicos de Protección Civil acudieron a la llamada de auxilio para brindar atención al conductor de la motocicleta lesionado, que resultó con serias lesiones en los pies y manos.

El lesionado se negó a ser trasladado a una clínica para que recibiera la atención especializada que requería.

La racha de accidentes de motociclistas sigue, el día de hoy se registraron 2 accidentes resultando los conductores con serias lesiones, que fue lo importante independientemente del percance.

