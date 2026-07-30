logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Llevan llantas viejas a planta cementera

Por Carmen Hernández

Julio 30, 2026 03:00 a.m.
A
Llevan llantas viejas a planta cementera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CERRITOS.- Neumáticos en desuso fueron canalizados a la planta cementera para un manejo especializado y sacar provecho de las llantas que muchas de las veces son un estorbo donde las dejan tiradas.  

      Personal de la dirección de Obras Públicas y la Coordinación de Salud realizaron el traslado del equipo que se localizaba en talleres municipales, donde los neumáticos eran un tiradero de desechos.  

      Los neumáticos fueron enviados a la planta cementera donde se les brindará un manejo especial, para su eliminación final y que ya no sean un tiradero de desechos.  

      Lo que se busca es evitar la proliferación de fauna nociva, así como reducir la carga combustible, que pudiera generar los incendios.  

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Este tipo de campañas continuarán en los próximos meses, que serán de gran beneficio pues las llantas ya no estarán tiradas en cualquier lugar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Súmate a la carrera con causa
      Súmate a la carrera con causa

      Súmate a la carrera con causa

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se busca recaudar fondos para la cirugía de Bianka

      Motociclista resulta lesionado tras choque
      Motociclista resulta lesionado tras choque

      Motociclista resulta lesionado tras choque

      SLP

      Redacción

      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar
      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar

      Realizan tamizajes a los ancianitos de la Casa Hogar

      SLP

      Carmen Hernández

      Se les checó la presión arterial, glucosa y el estado nutricional

      Emotivo adiós a agentes estatales
      Emotivo adiós a agentes estatales

      Emotivo adiós a agentes estatales

      SLP

      Miguel Barragán