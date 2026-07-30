Llevan llantas viejas a planta cementera

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CERRITOS.- Neumáticos en desuso fueron canalizados a la planta cementera para un manejo especializado y sacar provecho de las llantas que muchas de las veces son un estorbo donde las dejan tiradas.

Personal de la dirección de Obras Públicas y la Coordinación de Salud realizaron el traslado del equipo que se localizaba en talleres municipales, donde los neumáticos eran un tiradero de desechos.

Los neumáticos fueron enviados a la planta cementera donde se les brindará un manejo especial, para su eliminación final y que ya no sean un tiradero de desechos.

Lo que se busca es evitar la proliferación de fauna nociva, así como reducir la carga combustible, que pudiera generar los incendios.

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Este tipo de campañas continuarán en los próximos meses, que serán de gran beneficio pues las llantas ya no estarán tiradas en cualquier lugar.