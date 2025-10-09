logo pulso
Estado

Lluvias aumentan caudal del Valles

Se generan problemas de vialidad en algunos sectores de la ciudad

Por Redacción

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Lluvias aumentan caudal del Valles

CIUDAD VALLES.- Las lluvias de la humedad del Golfo de México hicieron crecer más de un metro el nivel del río Valles, generando algunas contingencias por el cierre de vialidades.

El ramal del Río Valles que pertenece al municipio del mismo nombre, creció de manera considerable en la tarde y noche de este martes, así como en la madrugada del miércoles, pasando de 1.28 metros de escala a los 2.34 metros, es decir, un aumento exacto de 1.06 metros en menos de 24 horas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional en sus mediciones de la estación hidrometeorológica de Santa Rosa.

Curiosamente, durante el mismo periodo, las lluvias no cayeron en el norte de Valles, El Naranjo ni en el sur de Tamaulipas, por ese motivo, en Micos, las condiciones eran incluso para el nado y actividades acuáticas, al menos para este miércoles, puesto que el pronóstico es que haya más precipitaciones el jueves 9 y el viernes 10 de octubre.

