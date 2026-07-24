Locatarios provocan el taponamiento de red de drenaje

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CIUDAD VALLES.- Los locatarios de los mercados provocaron taponamientos en los drenajes de la 5 de Mayo a tal grado que el camión vactor ha trabajado dos días en ese lugar sin poder aún liberar la red de drenaje, que continúa tapada.

Desde hace dos días, el camión de desfogue que es propiedad de la Dapas ha estado trabajando en registros atestados de materia orgánica que tapona las tuberías.

Oscar Osmín Meraz Echeverría, director de Dapas explicó que, de nueva cuenta, el problema es el bloqueo de los tubos de drenaje, en donde han encontrado desde grasa solidificada hasta huesos.

Comentó que este caso debe estar en Ecología, dado que la falta de trampas de grasa y material en los locales causa contaminación y que serán ellos los que resuelvan la situación de los infractores, de una posible sanción por este nuevo taponamiento de la red de drenaje.

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