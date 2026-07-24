logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Locatarios provocan el taponamiento de red de drenaje

Por Redacción

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Locatarios provocan el taponamiento de red de drenaje
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Los locatarios de los mercados provocaron taponamientos en los drenajes de la 5 de Mayo a tal grado que el camión vactor ha trabajado dos días en ese lugar sin poder aún liberar la red de drenaje, que continúa tapada. 

      Desde hace dos días, el camión de desfogue que es propiedad de la Dapas ha estado trabajando en registros atestados de materia orgánica que tapona las tuberías. 

      Oscar Osmín Meraz Echeverría, director de Dapas explicó que, de nueva cuenta, el problema es el bloqueo de los tubos de drenaje, en donde han encontrado desde grasa solidificada hasta huesos. 

      Comentó que este caso debe estar en Ecología, dado que la falta de trampas de grasa y material en los locales causa contaminación y que serán ellos los que resuelvan la situación de los infractores, de una posible sanción por este nuevo taponamiento de la red de drenaje.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cañeros e Ingenio acuerdan pagos
      Cañeros e Ingenio acuerdan pagos

      Cañeros e Ingenio acuerdan pagos

      SLP

      Redacción

      Desbloquearán hasta ver depósitos de dinero en sus cuentas

      Abren convocatoria para policías municipales
      Abren convocatoria para policías municipales

      Abren convocatoria para policías municipales

      SLP

      Jesús Vázquez

      Alumnos podrán recibir la beca Rita Zetina
      Alumnos podrán recibir la beca Rita Zetina

      Alumnos podrán recibir la beca Rita Zetina

      SLP

      Carmen Hernández

      Sigue el basurero en ejidos de zona tének
      Sigue el basurero en ejidos de zona tének

      Sigue el basurero en ejidos de zona tének

      SLP

      Redacción