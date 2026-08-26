Los Bomberos rescatan a gato atrapado en reja

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un gato que sufría maltrato por sus dueños, fue rescatado al quedar atorado en una reja por el Cuerpo de Bomberos. Los "tragahumos" recibieron una llamada de auxilio de la calle Kukulkan en la colonia Loma Bonita, de manera que acudieron tres elementos a bordo de una unidad, sin embargo, confirmaron que la mascota se encontraba atorada en una reja de malla.

Tras diversas maniobras, por fin el gatito fue rescatado y enviado al veterinario. También se le está brindando el seguimiento necesario porque se confirmó que la mascota sufre de maltrato, por lo que las autoridades se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes.