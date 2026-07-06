Los desfalcos en las escuelas, por culpa de APF: JIG

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CIUDAD VALLES.- Las escuelas a las que se les descubren desfalcos a estas alturas es porque no hicieron las asambleas ni los reportes que se deberían hacer cada mes, de acuerdo con consideraciones del jefe de la URSEHN, José Isabel Gutiérrez Zúñiga.

El titular de los docentes en la Huasteca norte, dijo que descubrir que hay faltantes en el dinero de los padres de familia cuando el ciclo ya terminó, podría deberse a que no se hizo el seguimiento que se debe hacer con rendición de cuentas o con las asambleas periódicas que debe haber en cada una de las escuelas.

Gutiérrez Zúñiga dijo que la mayoría de las escuelas lo están haciendo porque no están en la misma situación que las que descubrieron posibles desfalcos.