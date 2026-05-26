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Luce la cascada de Tamul en todo su esplendor

Recientes lluvias hicieron recuperarse los cuerpos de agua

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Luce la cascada de Tamul en todo su esplendor
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      CIUDAD VALLES.- La Cascada de Tamul volvió a aparecer luego de las lluvias de los últimos días, en la región.

      Después de las precipitaciones intermitentes de la segunda mitad de la semana pasada, los cuerpos de agua comenzaron a recuperarse, entre ellos, la cascada de Tamul, que había desaparecido casi por completo, al secarse parcialmente el río Gallinas, que es el que termina cayendo sobre el Tampaón.

      La postal sirvió no nada más para fines informativos, sino para volver a llamar la atención sobre la pertinencia de que haya visitas turísticas, ya que Tamul es el segundo lugar con más preferencias de visitas en la Huasteca (sólo después del Castillo de Edward James), sino que es el póster oficial de las bellezas de la región.

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