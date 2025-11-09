Maestros huyen ante amenazas

RIOVERDE.- El año pasado más de 70 docentes solicitaron su cambio de adscripción tras recibir amenazas de la delincuencia, hubo decesos de maestros por una confusión que hubo entre grupos delincuenciales, confirmó Juan Manuel Armendáriz Rangel, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Explicó que han tenido muchas peticiones por cambio de servicio, porque peligra la integridad física de los trabajadores de la educación, en ese sentido se plantea la solicitud, enfatizó.

En el 2024 se registraron de 70 a 75 solicitudes, si hay necesidad por amenaza urgente, desde luego que se plantea a la autoridad y se da.

La mayor incidencia de la delincuencia organizada se presenta en Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Chispas y Oaxaca, son los focos rojos.

En este año no han solicitado cambios por amenazas, hizo hincapié que a los alumnos no se les deja desprotegidos, se envía al maestro que va a cubrir la plaza.

Recordó que una maestra jubilada perdió la vida y hace unos años en el municipio de Concordia, perteneciente a Sinaloa, se tuvo un deceso de varios compañeros “por una confusión que hubo entre grupos delincuenciales”.