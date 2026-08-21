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Mañana festejarán día del bombero

Por Jesús Vázquez

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Mañana festejarán día del bombero
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      Matehuala.- El sábado se conmemora en México el Día del Bombero, por lo que llevarán a cabo algunas actividades para conmemorar esta importante fecha para reconocer el trabajo que brindan los tragahumo.

      Informó Manuel Mauricio Flores Morales que este año será este sábado el festejo, pues cuando cae entre semana suelen cambiar las actividades para el sábado, con la finalidad de que pueda acudir la mayoría de los elementos, ya que muchos son voluntarios y tienen otros trabajos además de formar parte del Cuerpo de Bomberos.

      Comentó que iniciarán con una misa, para dar gracias a Dios por protegerlos en los diferentes servicios y pedirle que los siga ayudando, pues es un trabajo en el que cada día arriesgan su vida con la finalidad de ayudar a otros, además, pedirán por los elementos de esta corporación que han fallecido.

      Expresó que la misa se llevará a cabo a las nueve de la mañana en la iglesia de San Francisco, en el Olivar, posteriormente, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo un acto cívico en las instalaciones de Bomberos para conmemorar esta fecha.

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      Cabe hacer mención que el Día del Bombero en México se celebra el 22 de agosto, debido a que, en esta fecha, pero de 1873, se fundó la primera corporación de bomberos en México, en el puerto de Veracruz.  En Matehuala, esta corporación tiene más de 40 años de servicio, brindando apoyo al municipio y a todo el Altiplano Potosino.

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