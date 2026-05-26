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Mejora la seguridad en la Zona Media

Por Carmen Hernández

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Mejora la seguridad en la Zona Media
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      RIOVERDE.- La seguridad va muy bien, han bajado los delitos de alto impacto, municipios le invierten más a la seguridad, reconoció legisladora. 

      La diputada local Leticia Vázquez Hernández, señaló que han mejorado las condiciones de seguridad, han disminuido los delitos violentos, en cuanto al homicidio, este tipo de delitos de alto impacto ha bajado.

      Hizo hincapié que Rioverde es uno de los municipios más seguros en la Zona Media, nos sentimos seguros, enfatizó la legisladora. 

      Señaló que todo esto es gracias al trabajo que se ha aplicado, la coordinación con los 3 órdenes de gobierno. 

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      Refiere que a comparación del 2025, ha bajado en un 85% la inseguridad, en beneficio de la población. 

      Los alcaldes y el gobernador le han invertido más a la seguridad, puntualizó que del Fondo de Fortalecimiento los municipios destinan un 20% a la seguridad, pero se han tenido buenos resultados.

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