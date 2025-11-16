Modernizan alumbrado público en La Paz

VILLA DE LA PAZ.- El municipio se moderniza y van a empezar a colocar luz led en las calles de la cabecera municipal, así como de las comunidades, con esto se espera tener un mayor ahorro de electricidad, además se verán más iluminadas, para que los ciudadanos puedan caminar con mayor seguridad, sobre todo por las noches.

La obra consistirá en la colocación de 576 luminarias LED de 50W sobre brazo, las cuales se estarán instalando en próximos días.

Esto será un gran beneficio para todos, ya que en las noches la gente podrá salir sin peligro alguno, ayudando a quienes salen a trabajar por la madrugada y quienes regresan por la tardes o noches de la escuela o trabajo.

El presidente municipal Juan Francisco Gómez Escamilla, dio a conocer que este es un gran proyecto que se está llevando a cabo gracias a una gestión que se hizo ante el Gobernador del Estado y que les entregó las luminarias de luz led que se van a colocar en todo el municipio, con estas lámparas tendrán un gran ahorro en la energía eléctrica de las calles.

Comentó que pide a los ciudadanos que cuiden las nuevas lámparas que están poniendo de luz led, ya que son para el bien de la población, si ven a alguna persona que este dañando estas lámparas, lo reporten con las autoridades policiacas, pues estas luces son para el bien del pueblo paceño, se iluminaran más las calles, y es una manera de que los ciudadanos se sientan más seguros.