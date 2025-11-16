Molienda iniciará el 11 de diciembre
El viernes 5 comenzarían la quema de cañas
CIUDAD VALLES.- El 11 de diciembre comenzará de manera oficial la molienda en el Ingenio Plan de Ayala, de acuerdo con datos del líder de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio Plan de Ayala (ULPCA), Eduardo Martínez Morales.
El líder cañero manifestó que el próximo viernes 5 de diciembre habría un inicio de quema de cañas, para iniciar el proceso que termina con el molido de la planta y la extracción de las mieles de azúcar.
Sin embargo, las quemas serán en esos días, pero comenzarán a acarrear para prueba los días martes 9 y miércoles 10 de diciembre, para comenzar el acarreo y la molienda oficialmente en la planta el jueves, víspera del día de la Virgen de Guadalupe.