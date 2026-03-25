Motociclista muere tras accidente en Valles

CIUDAD VALLES.– Un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente cuando circulaba a bordo de una motocicleta, al norte del municipio.

El hecho se reportó cerca de la medianoche sobre la calle Antiguo Camino al Mante, en las inmediaciones del cruce con la carretera federal Valles-Mante, frente a las instalaciones de una empresa refresquera.

La víctima fue identificada como José Luis, de 36 años, empleado de una gasera y vecino de la colonia La Pimienta.

De acuerdo con fuentes oficiales, a través del sistema de emergencias 9-1-1 se reportó la presencia de una persona inconsciente a un costado de la vialidad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

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Según los primeros datos, el motociclista se dirigía a su domicilio y, tras salir de la carretera federal, perdió el control de la unidad al incorporarse a la calle Antiguo Camino al Mante, lo que provocó que cayera.

Elementos de corporaciones de seguridad acordonaron el área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.