Mucha chamba para bomberos en junio

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Matehuala.- El comandante del Cuerpo de Bomberos Manuel Mauricio Flores Morales, informó que durante el mes de junio los tragahumo tuvieron mucho trabajo brindando auxilio a 106 servicios de emergencia, atendiendo diversos reportes relacionados con incendios, fugas de gas, rescates y acciones preventivas en el municipio y la región.

Comentó que el mayor número de servicios correspondió a 22 rescates de animales, seguido de 17 fugas de gas, 16 servicios preventivos, 13 atenciones por enjambres y 10 incendios de predios, situaciones que representaron gran parte de la labor realizada por los elementos durante el mes.

Los bomberos también atendieron 6 incendios estructurales, 6 inundaciones, 9 servicios de apoyo y colaboración con otras corporaciones, 2 rescates vehiculares, 2 servicios PRUM, 1 derrame químico, 1 rescate de persona y 1 servicio clasificado como otros.

Destacó que estos resultados reflejan el compromiso y la preparación de los elementos para atender oportunamente las emergencias que se presentan tanto en Matehuala como en municipios cercanos, trabajando de manera coordinada con las diferentes instituciones de auxilio y seguridad.

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Finalmente reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura de la prevención y reportar cualquier emergencia a los números oficiales, con el fin de reducir riesgos y salvaguardar la integridad de la población.