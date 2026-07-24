Mujer, a punto de morir ahogada

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Ciudad Fernández.- Una mujer estuvo a punto de morir ahogada luego de caer la camioneta que conducía al canal de la Media Luna, fue rescatada por elementos de Protección Civil.

Los hechos ocurrieron en el canal principal de la Media Luna y calle Matamoros en el Barrio Tercero en el Barrio del Refugio, cuando una mujer conducía una camioneta y de manera repentina caer al canal de agua.

Desafortunadamente perdió el control del volante y volcó, quedando la unidad sobre las aguas y la mujer en el interior de la unidad motriz.

Automovilistas que pasaban por el lugar y al percatarse del accidente, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes le brindaron los primeros auxilios a la mujer que estuvo a punto de morir ahogada.

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La mujer fue trasladada a recibir atención a una clínica particular, mientras que elementos de Seguridad Pública Municipal, tomaron conocimiento del accidente y ordenaron sacar la unidad de las aguas, que fue llevada a la pensión.