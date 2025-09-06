No aplicarán sanciones por tirar agua de drenaje al río

CIUDAD VALLES.- Darío Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en San Luis Potosí negó que fuera a haber sanciones contra vecinos que tiran drenaje al río, sino que habrá cambios de infraestructura que harán Federación y Municipio.

Enlazó el tema con el de la planta de tratamiento de agua Birmania, a la que podrían invertirle hasta 25 millones de pesos, para echarla a andar a plenitud, pero sobre los vecinos de la colonia Hidalgo que tiran el agua negra al río, comentó que clausurarles sus desagües solamente complicaría la salud y la higiene de estos núcleos familiares y por eso, junto con el Ayuntamiento, harán una infraestructura que desfogue a un lugar seguro.

Comentó que la Conagua tiene que abocarse a esta tarea y que así lo hará, mediante la planeación de la infraestructura nueva para que se evite ese vertedero de aguas negras y comentó que se ha reunido con vecinos, gente del rastro y autoridades municipales para ese fin.