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RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

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No apoyaría candidatura de Tecmol: DavidMedina

Por Redacción

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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No apoyaría candidatura de Tecmol: DavidMedina
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      CIUDAD VALLES.- "No lo apoyaría", dijo el alcalde David Medina Salazar cuando se le preguntó qué haría si el Gobernador eligiera al Tecmol como candidato a alcalde. 

      El viernes 10 de julio en la tarde, en el evento de los 20 años de la Gallardía (movimiento político de la familia Gallardo), el mandatario estatal apareció acompañado de José Luis Romero Calzada "Tecmol", quien ha proferido críticas al Gobierno municipal de Medina, incluso a través de insultos y esto fue visto por mucha gente de ambas corrientes políticas como un acto contrario a Medina, nada más que el alcalde atajó ese argumento diciendo que el evento no era de él y acudió como invitado de Ricardo Gallardo Cardona. 

      Recordó que él sigue siendo gallardista y seguirá siéndolo. 

      -Si el Gober elige al Tecmol como candidato a la Presidencia de Valles...-, se le planteó hoy a Medina. 

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      -No lo voy a apoyar (al Tecmol) -, terció el alcalde-. Es un tema que yo, nomás te voy a contestar esa pregunta: el que avisa no es traidor y yo considero y reitero que, desde mi percepción, no es lo mejor que le puede suceder a Valles. 

      Poco después dijo que trabajaría por el proyecto de Ricardo Gallardo, pero no así por el del Tecmol.

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