No define rector si universitario sufrió accidente o se suicidó

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CIUDAD VALLES.- Los exámenes psicológicos indicaban que el joven muerto en la facultad de Ingeniería tenía valores "normales", refirió el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra.

El máximo jerarca universitario, acompañado del secretario general, Federico Arturo Garza Herrera, en una rueda de prensa llevada a cabo en el campus Valles de la Universidad refirió que hay refuerzos y estudios de salud mental en los alumnos que están por admitir y no se detectó absolutamente nada que indicara que fuera un atentado contra su vida.

El rector manifestó que la Universidad interrumpió sus actos inaugurales por el inicio de ciclo escolar y dijo que la Universidad se enlutó con el hecho que solamente será definido y tendrá conclusión, mediante la Fiscalía General del Estado, que se está encargando de la investigación.

La Universidad estará acompañando a la familia durante este periodo de duelo, e incluso el rector dijo haber sostenido una conferencia telefónica con el padre del estudiante, quien expresó que el muchacho de entre 18 y 19 años de edad no sufría de ningún padecimiento de tipo depresivo. Los conferenciantes refirieron que las actividades se reanudarán cuando la Fiscalía culmine con sus pesquisas.

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