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No habrá detenciones en alcoholímetro

El operativo entrará en funciones en próximos días

Por Redacción

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
No habrá detenciones en alcoholímetro

CIUDAD VALLES.- No habrá detenciones durante el alcoholímetro, dijo el secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán.

En los próximos días comenzará el operativo para evitar que gente en estado de ebriedad conduzca por la ciudad, en el que participará el Ayuntamiento, la Policía Municipal, la Policía Estatal, el médico legista, representantes de Derechos Humanos y hasta regidores, sin embargo, no habrá detenciones ni se confiscarán las unidades de los infractores.

La medida consistirá en retener al conductor bajo los influjos del alcohol, conminarlo a que un familiar o alguien de confianza llegue por el vehículo al lugar y dejarlo ir, no sin antes establecer alguna sanción pecuniaria.

El secretario recordó que manejar en estado de ebriedad ya no es delito, sin embargo, aclaró que en caso de que haya reincidencia de algún conductor ebrio le impondrán sanciones más severas.

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