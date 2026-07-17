Nombran nuevos jueces auxiliares

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Autoridades municipales hicieron entrega de nombramiento a Jueces Auxiliares y suplentes, funcionarios a los que pide alcalde que hagan un buen uso de su cargo en beneficio de la comunidad.

El presidente municipal Luis Carlos Pereyra, el director de la Comisión Estatal del Agua (CEA) Pascua Martínez, el secretario del Ayuntamiento, Marum Sánchez López, Arturo Salazar, director de Seguridad Pública Municipal entre otros funcionarios estuvieron presentes en la entrega de las credenciales a las nuevas autoridades.

La cancha de las Américas fue el escenario para que el presidente municipal, Luis Carlos Pereyra Govea, les tomara protesta y les entregara las identificaciones a los Jueces Auxiliares y suplentes, para que puedan identificarse y realizar su trabajo, sin problema alguno.

En su mensaje, el alcalde les recomendó que actúen con transparencia, justicia y legalidad a favor de la población del municipio.

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