logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Obesidad, problema de salud frecuente en las escuelas

Por Redacción

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Obesidad, problema de salud frecuente en las escuelas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Obesidad es la enfermedad que más han encontrado en las incursiones del programa Salud Escolar en los planteles educativos de nivel básico, de acuerdo con el director de Servicios Municipales de Salud, Napoleón Heimsatz Velarde.

      Esta mañana de jueves, el Ayuntamiento y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) comenzaron el programa de Salud Escolar, con el que alumnos en etapas finales de su carrera técnica sirven al Ayuntamiento como apoyo para la salud en las escuelas.

      Los beneficiarios, dentro de los planteles en donde participarán las decenas de algunos de los estudiantes, superan los seis mil y, cuando se le preguntó a Heimsatz sobre el padecimiento más frecuente en los planteles, dijo que era la obesidad, cuestión por la que una de las acciones más frecuentes de los programas de Gobierno es ir en contra de esta condición que actualmente prevalece en niños de edad primaria.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes
      Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes

      Alertan en Cobach 06 por acoso, adicciones y riesgos en redes

      SLP

      Pulso Online

      Personal de la Guardia Civil Estatal impartió pláticas preventivas

      Denuncian amenaza de GCE a madre e hija con arma de fuego
      Denuncian amenaza de GCE a madre e hija con arma de fuego

      Denuncian amenaza de GCE a madre e hija con arma de fuego

      SLP

      Redacción

      El padre de familia presentará queja ante la CEDH por abuso de autoridad

      Este sábado inician las fiestas de San Francisco de Asís
      Este sábado inician las fiestas de San Francisco de Asís

      Este sábado inician las fiestas de San Francisco de Asís

      SLP

      Jesús Vázquez

      Buscan familias regularizar sus casas
      Buscan familias regularizar sus casas

      Buscan familias regularizar sus casas

      SLP

      Redacción