Obesidad, problema de salud frecuente en las escuelas

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CIUDAD VALLES.- Obesidad es la enfermedad que más han encontrado en las incursiones del programa Salud Escolar en los planteles educativos de nivel básico, de acuerdo con el director de Servicios Municipales de Salud, Napoleón Heimsatz Velarde.

Esta mañana de jueves, el Ayuntamiento y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) comenzaron el programa de Salud Escolar, con el que alumnos en etapas finales de su carrera técnica sirven al Ayuntamiento como apoyo para la salud en las escuelas.

Los beneficiarios, dentro de los planteles en donde participarán las decenas de algunos de los estudiantes, superan los seis mil y, cuando se le preguntó a Heimsatz sobre el padecimiento más frecuente en los planteles, dijo que era la obesidad, cuestión por la que una de las acciones más frecuentes de los programas de Gobierno es ir en contra de esta condición que actualmente prevalece en niños de edad primaria.